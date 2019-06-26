Брюховецкий мясокомбинат банкротят во второй раз

Арбитражный суд Краснодарского края принял решение ввести на ООО «Мясокомбинат “Брюховецкий”» процедуру наблюдение, информация об этом опубликована на ЕФРСБ. С заявлением о признании компании несостоятельной в суд обратился Василий Берлинский, брюховецкое предприятие задолжало ему 450 тыс. руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», собственником предприятия является Александр Пятаков, ООО «Мясокомбинат “Брюховецкий”» зарегистрировано в 2014 году. В 2017 году выручка от продаж общества составила 8,5 млн руб., убытки — 3 млн руб, активы имеют отрицательное значение - -43 млн руб.

В картотеке арбитражных дел имеется информация о том, что ранее банкротилось схожее по названию предприятие -ОАО «Мясокомбинат “Брюховецкий”». Общество было зарегистрировано по тому же адресу, по которому сегодня располагается ООО «Мясокомбинат “Брюховецкий”». Как указывали СМИ, оно принадлежало все тому же Александру Пятакову. ОАО было ликвидировано в 2013 году.

Андрей Ульченко