Контракт на охрану правительства и Курултая снова получит «Центурион-лонге»

Контракт на охрану зданий Дома республики, Курултая, минфина и минпроминноваций Башкирии на срок с августа текущего до конца 2020 года будет заключен с ООО «Частная охранная организация Центурион-лонге» (принадлежит предпринимателям Андрею Борисову и Наилю Гафарову), сообщается на портале госзакупок. Исполнитель контракта был определен на конкурсе ГКУ Республики Башкортостан «Хозяйственное управление» 26 июня. ЧОО «Центурион-лонге» предложило исполнить работы начальной стоимостью 22,92 млн руб. с небольшим дисконтом, за 22,85 млн руб. Второй претендент — частное охранное агентство «Волкодав-2» (принадлежит Юрию Васильеву) предложило меньшую цену — 20,72 млн руб., но «Центурион-лонге» набрал больше баллов по критерию квалификации участника.

По условиям контракта охранная организация должна установить 21 пост охраны, в том числе три дополнительных в зданиях минфина и минпроминноваций. 16 постов должны работать в том числе в праздники и в выходные дни. Контракт предусматривает оснащение охраны огнестрельным оружием.

«Центурион-лонге» выигрывал аналогичные тендеры хозяйственного управления и на 2018-2019 годы.

Майя Иванова