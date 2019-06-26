В г. Майкоп пройдет заседание Координационного совета отделений РСПП ЮФО 27 июня 2019 года в г. Майкоп состоится заседание Координационного совета отделений Российского союза промышленников и предпринимателей Южного федерального округа.

Ожидается, что в его работе примут участие Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, исполнительный вице-президент РСПП Виктор Черепов, сопредседатель Координационного совета РСПП ЮФО Виктор Бударин, заместитель сопредседателя, исполнительный директор Координационного совета РСПП ЮФО Эдуард Кузнецов, руководители региональных отделений РСПП ЮФО.

В ходе работы совета предполагается выступление Эдуарда Кузнецова с отчетом о работе Координационного совета за минувший год – с мая 2018 по май 2019 г. Также будет обсуждаться стратегия развития промышленности города Севастополя на период с 2019 по 2023 годы. Заявлены выступления на темы цифровизации в промышленности, увеличения производительности труда, взаимодействия производственных предприятий с поставщиками газа и ряд других.

Координационный совет промышленников и предпринимателей (КСО РСПП) ЮФО создан 15 июня 2001 года. 16 мая 2018 года Постановлением бюро правления РСПП сопредседателем КСО РСПП в ЮФО назначен председатель Краснодарского регионального отделения (КРО РСПП) Виктор Бударин.

КСО РСПП ЮФО активно взаимодействует с региональными отделениями и принимает участие в значимых мероприятиях, проводимых ими. Во всех регионах округа РСПП, как стороной работодателей, принимались меры по недопущению снижения объемов производства, сокращения рабочих мест, снижения уровня жизни работников. По инициативе региональных отделений РСПП, в течение года организован ряд мероприятий, форумов, конференций и круглых столов, направленных на решение проблем отраслей экономики и создание положительного имиджа региона.

Так в Краснодарском крае КРО РСПП плотно взаимодействует с органами государственной власти. Региональным отделением налажено эффективное взаимодействие с департаментом промышленной политики региона, фондом развития промышленности Краснодарского края, председателем Наблюдательного совета которого избран заместитель председателя КРО РСПП Сергей Огурцов.

Фонд ведет активную работу с предприятиями. По итогам прошлого года было одобрено 20 заявок на предоставление льготных займов на сумму 455 млн рублей. Из них 320 млн рублей уже поступили промышленным предприятиям на реализацию проектов. Объем капитализации фонда в текущем году доведен до 1 миллиарда.

В сентябре 2018 года решением краевой комиссии по улучшению инвестиционного климата при губернаторе региона краевое отделение РСПП наделили полномочиями методического центра по развитию профессиональных квалификаций.

Отделение неоднократно выступало в качестве основного партнера для значимых мероприятий с участием администрации Краснодарского края – Дни школьной моды-2019, Стартап-тур фонда «Сколково», выставка «ИННОПРОМ». Регулярно отделением проводятся серии бесплатных обучающих семинаров для малого и среднего бизнеса.

Одним из значимых мероприятий, проводимых в 2018 году при поддержке регионального отделения, является заседание Президиума Делового Совета Евразийского экономического союза. По итогам указанных мероприятий разработаны дорожные карты, которые в настоящее время реализуются. Руководство КРО РСПП активно принимает участие во встречах администрации региона с официальными лицами и делегациями иностранных государств. В целом по итогам совместной работы в экономику Краснодарского края планируется привлечь более 500 млрд рублей инвестиций в основной капитал.

В 2019 году региональные отделения продолжают активно взаимодействовать с органами власти, поддерживая и развивая интересы бизнес-сообщества в ЮФО.

Место проведения: РА, г. Майкоп, ул. Жуковского 22, администрация Главы Республики Адыгея

Время проведения: 27 июня 2019 года, 11.00 – 13.00

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