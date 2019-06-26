На Кубани следователя будут судить за незаконный отказ от возбуждения уголовного дела

В Мостовской районный суд Краснодарского края направлено уголовное дело в отношении 45-летней следователя отдела полиции, обвиняемой по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. По данным источника „Ъ-Юг“ в правоохранительных органах, речь идет об Оксане Глущенко.

По данным прокуратуры, следователь проводила проверку по сообщению о том, что двое 17-летних подростков украли спортивную куртку у 17-летнего парня. Следователь должна была возбудить уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, т. е. открытое хищение чужого имущества), отнесенного к категории тяжких, однако убедила потерпевшего отказаться от претензий к лицам, совершившим преступление. 7 мая 2018 года следователь вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, указав в нем недостоверные сведения о непричастности одного из подростков к совершению преступления, при этом действия второго сотрудница полиции квалифицировав как не содержащие признаков преступления в силу малозначительности.

«Несвоевременное привлечение указанного подростка к уголовной ответственности и неприменение к нему меры пресечения впоследствии привело к совершению им c 13 на 14 мая 2018 года изнасилования и убийства потерпевшей в составе группы лиц по предварительному сговору на территории поселка Псебай»,— отмечается в сообщении.

Следователь не признает свою вину. Ей грозит до четырех лет тюрьмы.

Кристина Федичкина