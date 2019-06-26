«Херманус считается китовой столицей ЮАР»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает об экскурсиях, на которые стоит отправить в ЮАР, чтобы увидеть китов, акул и дельфинов.

О китах сегодня. Наблюдение за этими океанскими гигантами последнее время настолько популярно, что в туризме родилось чуть ли не новое направление. Мест, где можно увидеть китов, в мире достаточно много. Я бы рекомендовал ЮАР. С июня по октябрь — самый сезон.

Когда огромная туша выпрыгивает из воды целиком, в мириадах водяных капель, пронизанных солнцем, — это незабываемое зрелище. Помню, однажды горбатый кит играл с нами. Его огромный плавник, щедро обдав всех водой, завис над катером, как огромный лопух над спичечным коробком. На какой-то момент захватило дух! Но кит великодушно перевернулся на другой бок.

Маленький городок Херманус, неподалеку от Кейптауна, считается китовой столицей ЮАР. Здесь за ними можно наблюдать даже с берега. И еще это единственный город планеты, в мэрии которого работает специальный человек, оповещающий о том, что в залив зашли киты. Должность в буквальном переводе называется «китовый глашатай».

Интересно: по аналогии с большой африканской сухопутной пятеркой придумали большую морскую. В нее входят африканский пингвин, капский морской котик, большая белая акула, дельфин и кит. Чтобы гарантировано увидеть всех перечисленных особей, надо взять три экскурсии: на мыс Доброй Надежды с круизом к острову морских котиков и посещением колонии пингвинов в Саймонстауне, посетить Херманус в сезон китов и понырять в Гансбайе с большими белыми акулами. Не пугайтесь — вы будете в специальной клетке. А дельфинов увидите обязательно.

В самом конце сентября в Херманусе пройдет фестиваль китов — отличный повод окунуться в самую гущу местных событий. И на суше, и на воде, и под водой тоже.