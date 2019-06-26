С 1 августа 2019 года ПАО «Т Плюс» расторгает договоры теплоснабжения с ООО «Городская УК» из Ижевска в связи с неисполнением обязательств со стороны управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба ПАО.

Согласно нескольким решениям Арбитражного суда Удмуртии, задолженность «Городской УК» перед «Т Плюс» составляет 1,09 млн руб., 1,2 млн руб. и 828,5 тыс. руб. соответственно. Среднемесячная величина обязательств по оплате по договору с июня 2018 года по май 2019 года составляет 712,1 тыс. руб. Согласно последнему решению Арбитражного суда от 4 июня 2019 года, задолженность «Городской УК» за период с марта по сентябрь 2018 года составляет 1,74 млн руб. Среднемесячная величина обязательств по данному договору составляет 396,2 тыс. руб. Таким образом, подтвержденная задолженность по договорам превышает две среднемесячные величины обязательств по оплате.

«Тем самым ООО «Городская УК» нарушены условия договоров по своевременной оплате потребленных ресурсов. В соответствии с частью 2 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ), ресурсоснабжающая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, договора ресурсоснабжения»,— говорится в сообщении ПАО «Т Плюс». «Городская УК» утрачивает право на выставление платежных документов и получение платы за отопление и горячую воду с 1 августа 2019 года. Собственники будут вносить плату за обозначенные услуги непосредственно ПАО «Т Плюс».