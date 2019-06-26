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Фото: Андрей Абрамов

Площадка на Стрелке готовится для проведения международного фестиваля искусств

В конструкциях пакгаузов уже идет монтаж сцены.

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На одной площадке под открытым небом зрители смогут насладиться концертом классической и современной музыки с участием мировых звезд. Алексей Трифонов, куратор фестиваля говорит о том, что было важно совместить высокое искусство и айдентику Нижнего Новгорода.

В рамках международного фестиваля искусств на территории пакгаузов пройдут два гала-концерта с участием оперных звезд. Что касается акустики на пакгаузах, как и при проведении любого open-air, будут соблюдены все необходимые технические условия. Для проведения фестиваля приглашены звукорежиссеры, которые традиционно делают в Москве фестиваль «Красная площадь» на Васильевском спуске, где ситуация с акустикой тоже непростая, но они с ней справляются.

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