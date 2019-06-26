На вывоз стихийных свалок в Краснодаре из городского бюджета потратят 100 млн рублей

На ближайшее заседание городской Думы Краснодара мэрия планирует вынести вопрос о выделении из бюджета кубанской столицы дополнительно 100 млн руб. для вывоза мусора со стихийных свалок на территории краевого центра.

В администрации столицы Кубани сообщают, что шесть неполных месяцев этого года в городе очистили территории вокруг контейнерных площадок по 9 тыс. адресам и вывезли больше 100 тыс. куб. м мусора. Это, по словам чиновников, говорит о том, что фактически жители города выбрасывают больше мусора, чем тот объем, который включен в тариф.

Глава города Евгений Первышов акцентировал внимание на том, что действующий тариф не предусматривает вывоз крупногабаритных отходов рядом с контейнерными площадками.

Всего на вывоз строительного мусора, старой мебели и прочего хлама с учетом выделения дополнительных 100 млн руб. бюджет города вынужден будет потратить в 2019 году 150 млн руб. Эта сумма, по словам Евгения Первышова, соразмерна стоимости строительства детского сада на 150 мест.

Василий Хитрых