Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков вошел в совет директоров воронежского авиазавода

Председатель совета директоров ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков вошел в совет директор ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО, дочерняя структура ОАК), следует из сообщения авиазавода. Напомним, господин Сердюков возглавлял Минобороны в 2007–2012 годах и был отправлен в отставку в связи с делом «Оборонсервиса», по которому проходил свидетелем. В декабре 2013-го в рамках расследования о коррупции в министерстве стал фигурантом уголовного дела о халатности, которое было прекращено на стадии следствия в связи с амнистией. После этого устроился на работу в госкорпорацию «Ростех», в мае 2019 года возглавил совет директор ОАК. Кроме него, в состав совета директоров ВАСО были избраны еще восемь человек. От правительства Воронежской области вошел курирующий промышленность вице-премьер Артем Верховцев, от ВАСО – и. о. управляющего директора компании Алексей Пуздырев, от ПАО «Ил» – гендиректор Юрий Грудинин, его заместитель Юрий Юдин и член совета директоров Александр Клюев, от ОАК – директор департамента корпоративного управления Михаил Морозов и директор по экономике и финансам Руслан Цику, от ГК «Ростех» – Жанна Скорина.

О том, почему авиазавод прерывает серийное производство, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «От ВАСО улетают доход».

Александр Прытков