Чиновники сдали бухгалтерские книги

Министерство финансов Удмуртии опубликовало рейтинг главных распорядителей средств республиканского бюджета по уровню итоговой оценки качества финансового менеджмента за 2018 год. Самые высокие 100-процентные показатели отмечены у минфина, минобразования и минсоцполитики региона. Самые низкие — у главного управления по государственному надзору и у регионального минкульта. По мнению экспертов, сложившаяся ситуация —это повод для принятия кадровых решений.

Рейтинг главных распорядителей средств республиканского бюджета в зависимости от оценки качества финансового менеджмента за 2018 год опубликовали на сайте министерства финансов Удмуртии. Всего в списке 28 ведомств. Итоги работы оценивали по шести показателям: качество бюджетного планирования и исполнения бюджета, организация и ведение бюджетного учета и составление отчетности, осуществление финансового контроля и внутреннего финансового аудита, совершенствование оказания госуслуг, обеспечение публичности и открытости информации о деятельности в сфере управления финансами, а также публичные сведения о деятельности госучреждений.

Так, самые высокие результаты по совокупности показателей с учетом сложности работы в 100% показали три ведомства: министерство финансов, министерство образования и науки, а также министерство социальной политики и труда.

Высокие показатели отмечены еще у десяти ведомств, среди них минздрав — 98%, минсельхоз — 93,79%, минтранс — 93,75%, миннац — 87,5% и другие. Администрация главы и правительства Удмуртии в этой десятке занимает последнее место с результатом 85,35%. Отметим, что средний уровень качества финансового менеджмента по данным регионального минфина составил 83,31%.

Удовлетворительный уровень качества финансового менеджмента по итогам 2018 года показали 13 органов исполнительной власти: аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей республики — 84,21%, региональный минстрой — 82,78%, аппарат Госсовета Удмуртии — 81,25%, минпромторг — 72,66 и другие.

В числе аутсайдеров рейтинга оказались два ведомства: главное управление по государственному надзору Удмуртии – 58,24% и минкульт – 55%.

В минфине не смогли оперативно прокомментировать необходимость рейтинга и пояснить, какая работа будет вестись в дальнейшем.

Министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев объяснил такие результаты технической ошибкой. «Не предоставлена была информация в полном объеме. В общем-то, показатели у нас неплохие, просто так получилось, что этой информации не было. Будем разбираться, кто у нас тут не сработал и почему так получилось. Я с себя ответственности не снимаю, поправимся. У нас в этом году много всего интересного по сравнению с прошлым годом»,— отметил господин Соловьев. Также он добавил, что сейчас укомплектованность финансово-экономического отдела ведомства составляет 50%, ожидается поступление новых кадров.

До руководителя главного управления по государственному надзору Удмуртии Евгения Поздеева корреспондент “Ъ-Удмуртия” не дозвонился. В приемной пояснили, он занят, и просили перезвонить в другой день.

По мнению доктора экономических наук Раиля Галиахметова, лидирующие позиции министерства образования и министерства социальной политики и труда в рейтинге оправданы. «У них, скажем так, постоянные примерно расходы. В то же время показатели у других министерств постоянно меняющиеся, у того же минстроя – там нужно сложные сметы составлять, калькуляции и т.д. Конечно, это надо учитывать. ЖКХ требует тоже каких-то новых смет и калькуляций. Мы видим, насколько открыты и прозрачны лидирующие ведомства, у них четко работает система, какие мероприятия проводят эти министерства, они на виду»,— считает господин Галиахметов.

Он подчеркнул, что главному управлению по государственному надзору региона тоже стоит быть более открытым. «Проверки они проводят, но какие штрафы накладываются, что меняется, мы же ничего не знаем про это, но, конечно, надо бы это делать. Главное сейчас анализ этого рейтинга провести, сделать выводы, потому что если мониторинг ради мониторинга, ради контроля, то ничего не изменится»,— отмечает Раиль Галиахметов.

И.о. директора Ижевского филиала РАНХиГС Максим Тенсин подчеркивает, что люди, которые администрируют бюджетные деньги, должны за них отвечать и в любой момент по любому обращению предоставлять информацию. Также он считает, что результаты рейтинга — это повод для неких кадровых решений. «Кроме того, я убежден, что в республике должна быть проведена очень серьезная ревизия системы исполнительной власти в целом, потому что количество органов исполнительной власти достаточно большое. При той численности населения, которая у нас в республике есть, у нас количество органов исполнительной власти больше, чем, например, в Израиле, Швейцарии, если пропорционально увеличить. Это в итоге сказывается на том, что теряется нормальный управленческий контроль в том числе»,— отметил господин Тенсин.

По его мнению, это ответственность не только конкретного руководителя ведомства, но и председателя правительства, и главы Удмуртии.

«Это должно проявляться в том, что он должен незамедлительно предпринимать необходимые меры организационного характера, освобождать от должности, например»,— считает Максим Тенсин.





Оксана Мымрина