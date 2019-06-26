Директора ООО «Деловой Китай» из Ижевска оштрафовали за нарушение валютного законодательства

Директору ООО «Деловой Китай» из Ижевска назначили судебный штраф в размере 40 тыс. руб. за нарушение валютного законодательства. Его признали виновным в совершении преступления по ч.1 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по регистрации средств в иностранной валюте и валюте РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что директор компании не зарегистрировал деньги в иностранной и российской валюте. Так, он не возвратил в Россию на счета резидента в уполномоченном банке несколько миллионов рублей в иностранной валюте, уплаченных нерезидентом за неввезенные на территорию России товары.