Сочинский отель вошел в тройку самых дорогих гостиниц России

В рейтинге самых дорогих гостиниц России, составленном онлайн-сервисом Aviasales, третью строчку занимает сочинский отель «Родина Гранд Отель и Спа», сообщает Lenta.ru. Аренда полулюкса с видом на сад обойдется в 183 тыс. руб. за ночь.

Первое место в рейтинге получила резиденция «Крымский бриз», расположенная в 30 километрах от Ялты. Аренда виллы с четырьмя комнатами обойдется отдыхающим в 325 тыс. руб в сутки. В стоимость включен завтрак, кофемашина и вид на море и парк

Вторую строчку заняла вилла Mriya Resort & Spa. Проживание в двухэтажном комплексе с террасой и персональным доступом к подогреваемому бассейну обойдется туристам в 250 тыс. руб. в сутки.

Андрей Ульченко