На пляже Витязево у нелегального фотографа забрали африканского львенка

Полицейские в поселке Витязево по иску Анапской прокуратуры изъяли у лиц, предлагавших сфотографироваться с дикими и экзотическими животными, африканского львенка. Животное поместили в зоопарк.

По информации прокуратуры края, африканский лев занесен в Международную Красную книгу, а также находится под угрозой исчезновения. Условия содержания животного в Витязево не соответствовали требованиям, предъявляемым ветеринарным законодательством.

Ранее у нелегальных фотографов в Анапе были изъяты две обезьяны и попугай ара. Животных также направят в зоопарк, где им обеспечат нормальные условия для жизни.

«Гоняясь за прибылью любой ценой, эти дельцы напрочь забывают о милосердии. Животные выглядят измученно, находясь целый день на жаре, в толпе людей, при громкой музыке. Это не может не вызвать сочувствие! Поэтому в рамках права, с учетом многочисленных обращений и жалоб отдыхающих и жителей города мы будем и дальше активно противодействовать этой проблеме», - прокомментировал глава Анапы Юрий Поляков.

Василий Хитрых