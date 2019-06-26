ПГК помогла «Вторчермет НЛМК Волга» снизить простои вагонов на подъездных путях

Компания «Вторчермет НЛМК Волга» за 5 месяцев 2019 года снизила простои вагонов на путях необщего пользования с 7 до 3,5 суток благодаря рекомендациям экспертов Нижегородского филиала Первой грузовой компании (ПГК). Логистический консалтинг был проведен по заказу клиента на станциях Муром, Владимир и Ковров-1, где расположены его предприятия.



«Клиенты нашего партнера подавали заявки на перевозку неравномерно. В результате подвижной состав либо накапливался на подъездных путях, либо его могло не хватить для доставки груза. Мы рекомендовали «Вторчермет НЛМК Волга» перейти на оперативное планирование, которое подразумевает составление детализированного графика работ с конкретными сроками и датами выполнения тех или иных операций. В его разработке должны принимать участие, в том числе, и сотрудники железнодорожного предприятия, которое обслуживает подъездные пути «Вторчермет НЛМК Волга». В результате мы планируем достичь оборота вагона в 2-2,6 суток. Сейчас он составляет 5,2 суток», — рассказал директор Нижегородского филиала ПГК Тарас Залужный.

Кроме того, компании «Вторчермет НЛМК Волга» было рекомендовано использовать вагонные весы статического взвешивания на станции Ковров-1. Они позволяют получать более точные измерения и не допускать перегруза подвижного состава, который приводит к штрафным санкциям со стороны РЖД.

С января 2019 года, используя предложения ПГК, предприятие «Вторчермет НЛМК Волга» увеличило объем перевозок лома черных металлов Нижегородским филиалом ПГК на 7%, до 45 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сформированные компетенции по логистическому консалтингу позволяют специалистам ПГК тиражировать услугу для всех заинтересованных компаний.

ООО «Вторчермет НЛМК Волга» — входит в Группу Компаний ПАО «НЛМК». Является одним из крупнейших ломопереработчиков региона, располагает разветвленной сетью площадок по заготовке и переработке лома черных металлов в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Заволжье, Арзамасе, Павлове, Рязани, Коврове и других городах России.

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) — крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК — более 111 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная — в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.