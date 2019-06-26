Дело обвиняемого в мошенничестве экс-депутата Ярославской облдумы вернули прокурору

Кировский районный суд Ярославля удовлетворил ходатайство защиты о возвращении в прокуратуру уголовного дела в отношении экс-депутата облдумы от «Единой России» Павла Дыбина, обвиняемого в мошенничестве, сообщил “Ъ” его адвокат Артем Иванчин. «Вернули, мы удовлетворены. Комментировать пока ничего особо не будем»,— заявил защитник.

Господину Дыбину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Его арестовали в мае прошлого года по делу о коммерческом подкупе в особо крупном размере, впоследствии обвинение ему переквалифицировали. В ноябре 2018 года суд выпустил экс-депутата из СИЗО под залог в 2 млн руб.

Согласно первоначальной версии следствия, господин Дыбин получил от представителя коммерческой структуры 1,4 млн руб. за отказ от участия подконтрольных ему фирм в аукционах Агентства по муниципальному заказу ЖКХ и от намеренного снижения стоимости контрактов в тендерах. Экс-депутат с 2000 года является учредителем группы компаний «Микрон», занимающейся строительством, созданием инженерных систем, телекоммуникаций и систем безопасности. В облдуме Павел Дыбин работал с 2017 по 2018 год.

Александр Тихонов, Ярославль