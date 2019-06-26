Изменена мера пресечения фигуранту дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

Самарский районный суд в среду поместил фигуранта дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» Сергея Баландина под домашний арест. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на суд.

«Суд удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест»,– цитирует информагентство слова представителя суда.

Ранее стало известно, что замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин написал явку с повинной.

19 апреля текущего года «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого задержали четырех человек. В мае силовики задержали и арестовали четырех фигурантов дела генерального директора ООО «Нефтеперевалка» Светлану Балабай, заместителя генерального директора ООО «Нефтеперевалка» Рустама Хуснутдинова, генерального директора ООО «Петронефть актив» Владимира Жоголева и заместителя директора ООО «Магистраль» Сергея Баландина.

Два других обвиняемых, экс-глава ООО «Самаратранснефть-Терминал» Роман Ружечко и бывший бенефициар ГК «Петронефть» Роман Трушев, арестованы заочно и объявлены в международный розыск. В июне были помещены под домашний арест еще четыре фигуранта дела Владимир Матюхин, Дмитрий Никишов, Роман Гладков и Роман Якушев.

Георгий Портнов