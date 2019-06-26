Городецкая верфь возьмет в Сбербанке 295 млн рублей кредита на строительство землесоса

Совет директоров ПАО «Судоремонтно-судостроительная компания» (ССК, Городец, Нижегородская область) одобрил заключение сделки с ПАО «Сбербанк» на предоставление предприятию невозобновляемой кредитной линии на 295 млн руб. Как сообщается в отчетности компании, средства планируется привлечь в рамках госконтракта по строительству несамоходного землесоса (судно для разработки грунтов.– “Ъ-Приволжье”) для нужд ФКУ «Речводпуть».

Погасить кредит планируется до конца мая 2022 года. Процентная ставка по займу будет равняться ключевой ставке Центробанка, увеличенной на 1,75%, но не может составить менее 9,75%. Напомним, в июне регулятор понизил ставку до 7,5%.

Как сообщается на портале госзакупок, ССК заключил контракт с ФКУ «Речводпуть» стоимостью 778 млн руб. в мае 2019 года. Судно должны построить и доставить в Пермь до 30 ноября 2021 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ССК было зарегистрировано в Городце в 2001 году. Уставный капитал составляет 60 млн руб., основной вид деятельности – строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Обязанности гендиректора исполняет Дмитрий Савин. Собственниками являются Александр Фролов (51% долей) ЗАО «Ветераны Афганистана» (22,76%), Евгений Савина (16,78%) и Андрей Савидов (0,89%). По итогам 2018 года при выручке в 1,46 млрд руб. убыток компании составил 148 млн руб.

Анастасия Еремина