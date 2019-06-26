В аэропорту Краснодара начали принимать электронные посадочные талоны

Международный аэропорт Краснодар начали принимать электронные посадочные талоны на внутренних рейсах. С электронными носителями работают все авиакомпании, кроме Аэрофлота и S7 Airlines.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, при прохождении предполетных процедур теперь пассажиры могут самостоятельно отсканировать электронный посадочный талон на пунктах спецконтроля при проходе в зал вылета и на выходах на посадку. Документ необходимо сохранять на мобильном устройстве, чтобы иметь возможность открыть его без доступа к сети интернет, поскольку талон могут запросить на борту самолета.

«Использование электронных посадочных талонов особенно удобно тем, кто путешествует без багажа. Такие пассажиры могут проходить в зону посадки, минуя стойки регистрации, без необходимости печати бумажного посадочного талона», - рассказали в аэропорту Краснодара.

Василий Хитрых