Консолидированный бюджет Удмуртии получил более 27 млрд рублей налоговых платежей по итогам января-мая 2019 года

Консолидированный бюджет Удмуртии получил более 27 млрд руб. налоговых платежей за первые пять месяцев 2019 года. Это на 9,7% больше значения аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба ФНС по республике. Также мобилизовано 19,26 млрд руб. по страховым взносам, что превышает показатель января-мая 2018 года на 4,4% или 817 млн руб.

За обозначенный период налогоплательщики Удмуртии перечислили в консолидированный бюджет России 94,73 млрд руб. налоговых и иных доходов. Это больше значения первых пяти месяцев прошлого года на 13,9%.