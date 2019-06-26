В городе Бавлы Татарстана объявлен режим ЧС из-за критической нехватки воды

В городе Бавлы Татарстана объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за критической нехватки воды, сообщает местное издание bavly-tat.ru со ссылкой на главу Бавлинского района Рамиля Гатиятуллин. Дефицит с водоснабжением возник из-за аварии на Миннигуловском водозаборе.

«С помощью нефтяников постарались в очень короткий срок восстановить эту скважину и временно спустили чуть менее производительный другой насос. Произошло осушение емкостей и очень трудно сегодня восстановить давление», — сообщил господин Гатиятуллин. На особом контроле находится ситуация с дефицитом воды в детском лагере «Иволга», отметил глава района.

Власти района планируют в ближайшее время закупить новые насосы для Миннигуловского водозабора, чтобы решить проблему. Вопрос о выделении средств на ремонт аварии сейчас находится на рассмотрении у руководства республики.

“Ъ-Казань”