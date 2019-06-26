Жителю Краснодара назначили почти 11 лет колонии за производство амфетамина

Ленинский районный суд Краснодара признал местного жителя по фамилии Бурлаков виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (подготовление к преступлению, незаконные производство и сбыт наркотиков). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, мужчина занимался производством амфетамина для продажи в регионе. В ходе расследования дела из незаконного оборота изъят амфетамин в крупном размере. Мужчине назначили десять лет и восемь месяцев колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Кристина Федичкина