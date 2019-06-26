Новый Land Rover Discovery Sport будет стоить от 2,9 млн рублей

Компания Land Rover назвала рублевую стоимость нового поколения внедорожника Discovery Sport.

Автомобиль на российском рынке появится с четырьмя 2-литровыми моторами (бензиновыми на 200 и 249 л.с., а также дизелями на 150 и 180 л.с.) в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Discovery Sport будет доступен в семи комплектациях по цене от 2,9 до 4 млн руб.

Напомним, премьера внедорожника состоялась в мае 2019 года. В России новый Land Rover Discovery Sport появится осенью.