Муниципальный долг муниципалитетов Удмуртии с начала года сократился на 892,9 млн рублей

Размер муниципального долга муниципальных образований Удмуртии составил 6,3 млрд руб. на начало июня 2019 года. Это на 892,9 млн руб. меньше показателя начала года, который составлял 7,19 млрд руб., сообщает минфин республики.

Наибольшую долю в объеме муниципального долга составляют кредиты, полученные от кредитных организаций — 55% или 3,47 млрд руб. Бюджетные кредиты, полученные муниципалитетами от других бюджетов составляют 45% от общего размера долга или 2,82 млрд руб. Отметим, что доля обозначенных кредитов на начало 2019 года составляла 69% и 31% соответственно.