СКР возбудил дело в отношении мужчины, угрожавшего зарубить топором мэра Нового Уренгоя

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ямалу возбудил уголовное дело в отношении жителя Нового Уренгоя, угрожавшего главе города Ивану Костогризу зарубить его топором. Как сообщили в ведомстве, дело возбуждено по ч.1 ст.318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Ранее житель Нового Уренгоя Муса Мамедов выложил в социальные сети видео, на котором он вместе с сыном угрожает мэру города Ивану Костогризу, что зарубит его, если тот «еще раз залезет в его семью — через судебных приставов, следственный комитет, через своих бандитов». «Ты, террорист, мой дом разрушил»,— добавил мужчина, держа в руке топор. Сидящий все это время рядом с ним несовершеннолетний сын после этого пригрозил господину Костогризу, что «спустит ему кишки», если тот еще раз тронет его отца.

В администрации Нового Уренгоя рассказали, что такая ситуация сложилась после того, как судебные приставы пытались вручить Мусе Мамедову уведомление по решению суда о выселении его семьи из «незаконно захваченной им квартиры в микрорайоне Тундровый». Дома, в который семья Мамедова проживала раньше, ведомственные, снесенные, так как ветхие или аварийные, или признанные непригодными для жизни. Несмотря на то, что администрация предлагала в апреле обсудить варианты решения проблемы, Муса Мамедов отказывался от этого, добавили в мэрии.