Острова отправили в аренду

Виллы миллиардеров теперь можно забронировать через Airbnb. Платформа по аренде частного жилья запустила новый сервис — Luxe. Пользователям предлагают остановиться на вилле знаменитостей или даже снять целый остров. Правда, имя владельца недвижимости держится в секрете. Сколько стоит жизнь звезды в аренду? Выясняла Светлана Белова.

Чтобы провести отпуск как звезда придется заплатить минимум $14 тыс. в неделю. За эти деньги клиент получит трансфер из аэропорта, штат домашнего персонала — от личного повара до массажиста — и персонального менеджера. Он при необходимости закажет столик в мишленовском ресторане и исполнит другие прихоти арендатора. Самый роскошный вариант, который сейчас предлагает сервис Airbnb Luxe, — целый архипелаг недалеко от Таити. Неделя там обойдется в $1 млн. Имена владельцев, как правило, не раскрываются.

Но есть категория бизнесменов, которые, наоборот, хотят пустить фанатов в свою жизнь. Так, например, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон снял целый фильм, в котором зовет гостей на свой остров Некер. $60 тыс. за ночь, и вы сможете почесать лемура за ушком, приглашает Брэнсон: «Многие люди часто спрашивают меня, как я провожу время на своем острове. Работать я предпочитаю в гамаке, на диване или даже в ванной. Никогда у меня не было стола в офисе. Еще я люблю играть в теннис, заниматься кайтсерфингом и еще тут можно поиграть с лемурами. Присоединяйтесь к нам, чтобы почувствовать вкус островной жизни».

Состоятельные россияне более сдержанные. Как правило, если они и решаются сдать свою недвижимость, то делают это анонимно --на объекте все будет максимально обезличено. Хозяин всегда будет переживать за сохранность своих вещей, признался бизнесмен Василий Клюкин: «Российский менталитет в этом плане отличается от западного. Для американцев вообще не проблема: они в своем доме живут, уехали — сдали. Я неоднократно сталкивался с тем, что у них в этом плане экономика первична, то есть они к этому спокойно относятся. В России, мне кажется, это менее вероятная история. Что касается меня самого — вряд ли. У меня есть квартира, которая теоретически подошла бы под эту схему, но проблема заключается в том, что я в ней редко бываю. Я не могу следить, в порядке она или нет, как ее вернули — разбили что-то, сломали, затопили или все хорошо».

Впрочем, люди, у которых есть $10 тыс. в месяц, а это минимальная ставка в Москве и Подмосковье на подобные объекты недвижимости, ориентируются на другие характеристики жилья, пояснил исполнительный директор S.A. Ricci Александр Галицин: «Здесь нет охоты за недвижимостью какого-то конкретного человека или большого желания арендовать именно у звезды. Важна конкретная локация. В первую очередь обращают внимание на количество спален, кухню, гостиную. Личные вещи, как правило, убираются».

В Европе в последние годы популярна аренда жилья от политиков. Так, например, Германия приглашает пожить как канцлер. Скромную двушку с газовым отоплением на Шенхаузер-аллее, 104, которую Ангела Меркель арендовала в 90-х, сейчас можно снять за €55 в сутки.