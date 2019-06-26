Начальника финансового отдела Октябрьской администрации оштрафовали за искажение отчетности

По итогам проверки прокуратуры Саратова начальник финансового отдела администрации Октябрьского района была уличена в преднамеренном предоставлении недостоверной отчетности за 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Должностное лицо было оштрафовано на 10 тыс. руб.

Установлено, что чиновницей, на которую в 2013-2018 годах была возложена обязанность по организации и ведению бухгалтерского учета, предоставлению отчетности, сознательно исказила дебиторскую задолженность по оплате за наем муниципальных жилых помещений, что повлекло за собой занижение строки «Расчеты по доходам от собственности» на 637,6 тыс. руб.

Марина Ковалева