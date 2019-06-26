Профессия будущего

Сергей Казанцев — один из немногих в мире сетевых инженеров, кто обладает топовой сертификацией JNCIE-SP, JNCIP-DC, JNCIP-ENT, JNCDS-DC, CCNP, HCNP, RHCA. Он был экспертом в крупнейших международных компаниях, таких как Ростелеком, Сбербанк. Работая в интеграторах, консультировал такие компании как Вымпелком, Теле-2, Транстелеком, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Возрождение, Платон и многих других. Сегодня Сергей реализовывает крупнейшие инфраструктурные IT-проекты в России, создает уникальные решения по автоматизации сетевой инфраструктуры.

— Сергей, как вы стали одним из ведущих мировых экспертов по сетевым технологиям? С чего все начиналось?

— Все началось с моего образования. Еще в 17 лет я четко выбрал для себя профессию, понял, в какую сторону буду развиваться, и поехал учиться из Алма-Аты в Москву. В тот момент я думал, что методика, по которой можно добиться успеха, известна, но как оказалось, все было не так очевидно.

— Расскажите подробнее, какие учебные учреждения вы окончили?

— В 2010 году я стал выпускником Колледжа телекоммуникаций МТУСИ (г. Москва) по специальности «Сети связи и системы коммутации». В 2014 году получил два высших образования. Основное по профессии «Сети связи и системы коммутации». И параллельно отучился на переводчика профессиональной коммуникации. В 2018 году окончил аспирантуру. Правда, научной степени пока не получил. Временно отложил защиту диссертации, сделав ставку на международную профессиональную сертификацию. Но однозначно планирую сделать это в будущем, сразу на степень доктора наук.

— Вы один из немногих людей в мире, кто достиг столь высоких достижений в профессиональной сертификации. Можете кратко объяснить, что это такое?

— Сертификация — это способ проверки знаний, своего рода экзамен. При успешной сдаче выдается общепризнанный документ. Если говорить о сетевых сертификатах, то можно выделить основных вендоров — Cisco и Juniper. Вся сертификация идет по ступеням, от начального уровня и до эксперта. Сдаются они последовательно. Хотя у Cisco можно пройти экспертный уровень, не имея первых двух. У Juniper все строже. Сертификация Red Hat обладает немного другой системой — первые два экзамена считаются начальными, а далее идут уже по направлениям. Сдав в сумме 7 экзаменов, получаешь статус RHCA

— Как много специалистов такого уровня, как у вас?

— Red Hat официально не публикует данные по количеству сертифицированных экспертов, но позволяет сделать выборку на сайте запроса информации по сертифицированным специалистам. По этим данным в России сейчас живут и работают около 10 экспертов со статусом RHCA. В мире их насчитывается не более 2000. Количество экспертов, обладающих экспертным сертификатом Juniper, не превышает 1500 тысячи по всему миру. Тех, кто получил все четыре сертификата Juniper, всего 31.

— Давайте перейдем от сертификации к работе. Чем вы сейчас занимаетесь?

— Сейчас я работаю, не побоюсь этого слова, в самой технологичной IT компании в России, это Сбербанк. В мои обязанности входят все возможные задачи. Это эксплуатация сетевого и серверного оборудования, автоматизация, развертывание новых сервисов, траблшутинг, программно определяемые сети и многое другое.

— До Сбербанка с какими известными компаниями удалось поработать?

— Я работал в компании Техносерв, в отделе сервисной поддержки. В тот момент это был самый крупный сервисный отдел в России, поэтому заказчиков было довольно много. Специфика работы была такова: над проблемой уже ломали голову квалифицированные инженеры заказчика, но им не удавалось ее решить, поэтому подключалась наша команда и оказывала квалифицированную помощь. Объем работы был велик, кейсов решалось несколько сотен в месяц. Конкретно я решал порядка 20 кейсов в неделю. Направления были разные — от IP-телефонии до крупных операторов связи. Самые известные: Ростелеком, Вымпелком, Акадо, Теле2, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Банк Возрождение, Фосагро, Центральный телеграф и многие другие.

— Как вы перешли из Техносерва в Cбербанк?

— Это был не прямой переход. Я работал всегда на совесть и оказывал очень квалифицированную поддержку. Поэтому многие клиенты были довольны и рекомендовали меня другим. Так мне поступило предложение от небольшого интегратора Сервис-Телематика, который выиграл тендер по сервисной поддержке крупнейшего оператора связи Транстелеком. В этом проекте я увидел профессиональный интерес для себя и новые возможности. Если в Техносерве у нас была сильная и слаженная команда, то на данном проекте я был одним сетевиком. В итоге проект закончился на отлично. Мне удалось решить многие проблемы, которые длились годами в Транстелекоме, некоторые из них не смогли решить даже самые опытные в мире инженеры вендоров. В итоге компания пришла к оптимальному использованию сетевого оборудования и уменьшила расходы в несколько раз.

— Получается ваш профиль — это сервисная поддержка?

— Нет, не совсем. У меня нет определенного профиля, но есть уникально большой спектр знания и опыта. Являясь экспертом мирового класса, помимо сервисных проектов, где было решено огромное количество сложных проблем, я работаю над планированием, внедрением, модернизацией и автоматизацией, внедрением программно определяемых сетей.

— Какое количество проектов было реализовано?

— Если не считать работу в сервисной поддержке, которая заключалась в решении большого количества сложных кейсов, получается около 10 в масштабах страны, 30 средних проектов в качестве главного эксперта и около 50 в роли инженера.

— Это много для тридцатилетнего молодого человека! Расскажите, пожалуйста, о самых интересных из них.

— Одним из проектов было внедрение wi-fi на складах. Требовалось разобраться с существующей инфраструктурой, провести аудит, выявить проблемы и далее без перерыва сервиса мигрировать на более современное оборудование. Сроки были очень сжатыми, но мне удалось найти проблемы в настройке коммутаторов, wi-fi контроллера и радиопокрытию. После моего траблшутинга и корректировки расположения точек доступа жалобы от сотрудников на плохое соединение исчезли. В итоге бизнес показатели компании возросли в 5 раз, а сотрудники склада стали выполнять в три раза больший объем работы. После выявления проблем была бесшовная миграция на точки доступа другого вендора.

Другой проект — по внедрению Juniper SDN решения NorthStar и проектированию сетевой инфраструктуры под его использование. Это масштабная разработка, не имеющая аналогов во всем мире. После успешного внедрения программно определяемых сетей оптимальное использование пропускной способности увеличилось в 10 раз, а многократное резервирование помогло уменьшить количество потерь в 5 раз. Затраты на аренду каналов уменьшились в два раза.

Также мною реализованы проекты по планированию и дальнейшему внедрению двух офисов на 1500 тысячи человек. Множество разработок по сетевой автоматизации и написанию скриптов для различных задач применено в банковской сфере, операторах связи, госсекторе, ретейлерах, в нефтегазовом секторе; внедрены средства проверки изменения конфигурации с помощью CI/CD, что приводит к уменьшению простоя бизнес-процессов в 2-3 раза. Затраты на такие проекты минимальны, поскольку я стараюсь использовать только опенсорсные технологии, что помогает компании экономить сотни тысяч, а то и миллионы долларов на покупке дорогостоящего оборудования и программного обеспечения.

— Вы упомянули программно определяемые сети. Это сейчас довольно перспективное направление. С какими коммерческими продуктами удалось поработать?

— Из коммерческих продуктов работал с Juniper NorthStar, Juniper Contrail, Cisco SD-WAN, Riverbed SD-WAN, Vmware NSX; успешно сынтегрировал в масштабных проектах опенсорсные продукты, такие как OpenVswitch, Opendaylight, OVN. В части управления инфраструктурой это решения Red hat, например, Openstack, Openshift, Satellite.

— Расскажите, как реализация подобных проектов помогает уменьшать затраты и влиять на бизнес-показатели?

— Для построения успешного бизнеса требуется надежная и бесперебойная работа сервисов и оборудования, будь это сайт или какие-то приложения. Для этого требуется покупка дорогостоящего оборудования, его правильное использование и квалифицированный персонал. Моя деятельность помогает компаниям экономить на оборудовании. Достигается это путем его оптимального использования и по мере возможности применения бесплатных опенсорсных технологий. Также я автоматизирую различные процессы, что помогает сокращать затраты на персонал. В итоге расходы компаний сокращаются в сотни тысяч, а то и миллионы долларов.

— И в завершение, что бы вы посоветовали начинающим инженерам, желающим добиться высоких результатов?

— Двигаться вперед, не жалеть себя и проводить время с пользой. Только непрерывным трудом можно достичь больших высот.