В Краснодаре за миллионные приписки осуждены чиновник и его жена – подрядчик по контракту

Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении бывшего заместителя руководителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» Сергея Цинцевича и его супруги Ольги Цинцевич, финансового директора ООО «ГрандПроектСтрой». За мошенничество и злоупотребление полномочиями Сергей Цинцевич осужден на 7 лет, его жена – на 4 года лишения свободы, сообщили в прокуратуре края.

Противоправные действия фигурантов были выявлены в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных управлением ФСБ по Краснодарскому краю. По данным прокуратуры и следственного управления СКР по Краснодарскому краю, в период с декабря 2012 по март 2015 года Сергей Цинцевич заключил с ООО «ГрандПроектСтрой» государственные контракты на выполнение подрядных работ для государственных нужд по объектам: «Конный спортивный комплекс в ст. Выселки», «Спальный корпус на 27 мест в учреждении «Ленинградский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Жаворонок» в станице Ленинградской», «Спортивный комплекс с плавательным бассейном в Крымске». Общая сумма контрактов превысила 606 млн руб. Зная, что часть работ в проектах не выполнена, господин Цинцевич тем не менее подписал акты приема работ, завысив общую стоимость на 239 млн руб., сообщили в прокуратуре.

Анна Перова, Краснодар