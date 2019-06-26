Бывшего чиновника Краснодарского края и его супругу осудили за мошенничество

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил бывшего замруководителя Главного управления строительства Краснодарского края Сергея Ценцевича и его супругу Ольгу Ценцевич, являющейся финансовым директором ООО «ГрандПроектСтрой», к реальным срокам наказания. Мужчина получил семь лет колонии общего режима, женщина – четыре года. Экс-чиновник и его жена признаны виновными в совершении трех мошенничеств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, мужчине присудили злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Как сообщили в краевой прокуратуре, с 18 декабря 2012 года по 18 марта 2015-го заместитель руководителя ГКУ КК «Главное управление строительства Краснодарского края» заключил с ООО «ГрандПроектСтрой» госконтракты на выполнение подрядных работ на ряде объектов. Речь идет о строительстве двух очередей конно-спортивного комплекса в станице Выселки, спального корпуса Ленинградского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Жаворонок» в станице Ленинградской и спорткомплекса с плавательным бассейном в Крымске по улице Маршала Жукова. Общая сумма контрактов превысила 606 млн руб.

Однако, как посчитали следствие и суд, чиновник умышленно подписал акты и справки о стоимости выполненных работ, заведомо зная, что указанные работы не выполнялись. При этом более 239 млн руб. из бюджета Краснодарского края были незаконно перечислены на счет «ГрандПроектСтроя». Преступные факты были выявлены в сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю.

В 2016 году по представлению прокурора чиновник был уволен из государственного учреждения в связи с утратой доверия. На его имущество наложили арест. Приговор еще не вступил в законную силу.

Дмитрий Михеенко