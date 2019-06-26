ТЗА прогнозирует снижение выручки на 10%

ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов» (ТЗА, входит в группу КамАЗ) до конца 2019 года планирует получить чистую прибыль в размере 7 млн руб., выручку в размере 1,66 млрд руб., прибыль от продаж 20,79 млн руб. Бизнес-план предприятия на текущий год был утвержден советом директоров компании 24 июня. В течение года завод планирует направить 16 млн руб. на покупку оборудования, в том числе листогибочного, машины плазменной резки, сварочных полуавтоматов ESAB и серверного оборудования.

Таким образом прогнозируемый показатель выручки ожидается ниже уровня 2018 года на 10% (составляла 1,84 млрд руб.), прибыли — чуть выше уровня прошлого года (была 6,36 млн руб.).

ТЗА производит бетонотранспортную, противопожарную, прицепную технику на шасси КамАЗ.

Ирина Самойлова