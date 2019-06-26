Фонд группы Дятлова попросил СКР возобновить следствие по делу о гибели туристов

Общественный Фонд памяти группы Дятлова обратился с письмом в Следственный комитет РФ с просьбой возобновить расследование причин гибели туристической группы из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, которая произошла в 1959 году в районе горы Холатчахль на Северном Урале, пишет ТАСС.

«Мы просим возобновить следственные действия по уголовному делу о гибели спортсменов-лыжников во время похода по Северному Уралу в феврале 1959 года. Официальное возобновление следственных действий позволит объяснить родственникам и широкой общественности в России и за рубежом истинные причины трагедии»,—говорится в письме, представленном председателем фонда Юрием Кунцевичем. По его словам, инициативу подержали родственники всех погибших на перевале. Однако возможность поставить подписи была не у всех. Подпись на обращении поставили сестра Игоря Дятлова, брат Рустема Слободина, сестра Юрия Дорошенко.

Группа туристов из Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова погибла во время похода в феврале 1959 года. В группу входило девять человек. За 16 дней похода они должны были преодолеть на лыжах более 350 км и совершить восхождение на горы Отортен и Ойко-Чакур. Однако в назначенное время они на связь не вышли.

Сейчас прокуроры склоняются к тому, что смерть туристов была вызвана естественными причинами: сходом лавины, нападением диких животных или шаровой молнией. Криминальная версия была исключена.

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