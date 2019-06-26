Ставропольскому активисту Михаилу Савостину назначили 3,5 года условно по делу о наркотиках

Минераловодский городской суд признал гражданского активиста Михаила Савостина виновным по делу о приобретении и хранении наркотиков (ст. 228 УК РФ) и назначил ему 3,5 года условно. Об этом сообщается на сайте международной правозащитной группы «Агора».

Как рассказал адвокат «Агоры» Виталий Зубенко, представляющий интересы Савостина в суде, государственный обвинитель просил для активиста четыре годы тюрьмы. «Мы настаивали на полной невиновности Савостина. Сегодня его отпустили в зале суда. Он принципиально не признавал вину все это время и так и не признал, утверждая, что наркотики ему были подброшены. Кстати, двое из оперативников, которые проводили операцию в отношении Савостина, сейчас являются фигурантами другого дела и содержатся под стражей»,— приводятся в сообщении слова адвоката.

Михаил Савостин провел под стражей 14 месяцев. Он не признал вину, и утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские, проводившие задержание. Активист связывал дело со своей общественной деятельностью и гражданской позицией.

Кристина Федичкина