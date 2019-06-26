В Ровенском районе депутата досрочно лишили полномочий из-за подозрений в мошенничестве

Депутата Луговского муниципального образования Ровенского района по требованию прокуратуры досрочно лишили полномочий. Это связано с тем, что в отношении нее возбуждено уголовное дело – женщина подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения, уточняет пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Установлено, что в 2016 году, будучи на тот момент главой Луговского МО, женщина предложила предпринимателю осуществлять арендную плату за объекты водоснабжения ей лично и оформлять выплаты в бухгалтерии в качестве арендатора трактора у ее сына. Она взяла на себя обязательства вносить средства в кассу, однако в период с 2016 по 2018 годы этого не сделала, присвоив их, уточняет областной надзорное ведомство.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, тогда же она лишилась поста главы МО, однако оставалась депутатом совета. По требованию прокуратуры было принято решение об их досрочном сложении.

Марина Ковалева