Праймериз «Единой России» в муниципальных округах Коми-округа состоится в июле

Предварительное голосование (праймериз) «Единой России» по выборам представительных органов шести муниципальных округов Коми-Пермяцкого округа запланированы на середину июля. Об этом на заседании политсовета регионального отделения партии власти рассказал секретарь реготделения Вячеслав Григорьев. По его словам, сами выборы в представительные органы Коми-округа пройдут в октябре. Победители предварительного голосования будут выдвинуты на эти кампании в качестве кандидатов от партии.

Напомним, депутаты краевого заксобрания в июне поддержали законопроекты о преобразовании Гайнского, Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского и Косинского районов Коми-округа в муниципальные округа. Предполагается, что в результате преобразований поселения муниципального района потеряют статус самостоятельных муниципальных образований и будут объединены в единый округ. На каждой объединенной территории будет создана единая администрация и представительный орган.