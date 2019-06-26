ZALA AERO из Удмуртии разработала систему онлайн трансляции с борта беспилотника

ZALA AERO, входящее в состав концерна «Калашников», разработала систему онлайн трансляции видео с борта беспилотника. Трансляция возможна практически в любую точку планеты, где есть интернет, сообщает «Калашников Медиа».

Система подключается к наземной станции, получающей видеосигнал с беспилотника, и транслирует его на любое устройство на базе ОС Windows, Android, iOS. Видеосигнал передается через канал сотовой связи. Соединение защищено шифрованием и полностью безопасно.

Разработку будут использовать сотрудники силовых структур, руководители подразделений, работники охранных служб и иные ответственные лица. Благодаря системе, они будут в режиме реального времени получать информацию о том, что происходит на объектах, вне зависимости от места нахождения.