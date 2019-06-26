Первый беспилотный BMW появится в 2021 году

Компания BMW намерена в 2021 году представить свой первый серийный беспилотный автомобиль.

Как сообщает немецкий автопроизводитель, системой беспилотного вождения уровня Level 3 (электроника контролирует езду по автомагистралям, но на дорогах с непредсказуемым движением водителю придется взять управление на себя) будет оснащен новый электрический кроссовер BMW iNEXT. Новинка станет самой технологичной по уровню автопилота среди всех моделей марки.

Напомним, наивысшим уровнем автопилота является Level 5, который позволяет полностью отказаться от участия человека в процессе управления машиной. В настоящее время модели BMW оснащены системой Level 2 (автомобиль может самостоятельно удерживать полосу движения, выбирать полосу для опережения попутного транспорта, а также парковаться без вмешательства со стороны водителя).