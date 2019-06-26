В Пермском крае участковые пункты полиции отремонтируют в едином стиле

В Пермском крае за три года отремонтируют все 320 участковых пунктов полиции. Об этом на заседании совета глав заявил губернатор Максим Решетников.

Законодательная база для реконструкции уже подготовлена: утвержден порядок предоставления средств, на ближайшем заседании правительства предполагается принять документ о распределении средств для первых 11 территорий.

«Это значит, что уже в этом году в крае будет отремонтировано более ста полицейских участков,— отметил Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба краевого правительства.— Коллеги, план работ на этот год понятен. Но прошу вас не затягивать процесс: готовьте сметы, отправляйте заявки в министерство территориальной безопасности на следующие два года. Ничего не мешает запустить конкурсные процедуры уже в этом году».

Губернатор обратил внимание глав муниципальных образований и министерства территориальной безопасности Прикамья на то, что все ремонты должны быть выполнены в едином стиле, по аналогии с проектом «Новая поликлиника», в рамках которого все медобъекты оформляются в одной цветовой гамме. Губернатор подчеркнул также, что задача местных властей — параллельно с ремонтами озаботиться вопросами благоустройства прилегающих территорий.