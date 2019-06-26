Серийный электромобиль Mazda выйдет в 2020 году

Компания Mazda в 2020 году выпустит первый в своей истории серийный электромобиль, сообщает Automotive News со ссылкой на главу японского автопроизводителя Акиру Марумото.

«Первым на рынок выйдут модели с новым двигателем Skyactiv-X, а затем, в 2020 году, Mazda представит свой электромобиль, — пояснил господин Марумото. — Следующими будут подключаемые гибриды, которые мы покажем в 2021 или 2022 году».

Напомним, ранее стало известно, что Mazda планирует начать выпуск рядных 6-цилиндровых моторов, причем как бензиновых Skyactiv-X, так и дизельных Skyactiv-D.