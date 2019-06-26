«Башнефть» готова заплатить за геофизические исследования 1,3 млрд рублей

АНК «Башнефть» объявила на 24 сентября запрос предложений на отбор подрядчика проведения геофизических исследований для строительства и эксплуатации скважин в Башкирии. Работы стоимостью до 1,34 млрд руб. должны быть проведены в 2020-2021 годах на территории зон НГДУ «Арланнефть», «Ишимбайнефть», «Туймазанефть», «Уфанефть» и «Чекмагушнефть», сообщает «Интерфакс». . Начальная стоимость контракта составляет 1,34 млрд руб., сообщает «Интерфакс».

Заявки от участников принимаются до 11 июля.

Олег Вахитов