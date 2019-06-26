Объявлен конкурс на должность главы Тамбова

На сегодняшнем заседании городской думы Тамбова депутаты рассмотрели вопрос о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы облцентра, сообщили “Ъ-Черноземье” в пресс-службе муниципального парламента. Документы принимаются с 1 по 30 августа.

Сам конкурс пройдет в три этапа. На первом конкурсная комиссия рассмотрит предоставленную документацию, на втором протестирует теоретические знания претендентов, а на третьем — оценит предложенные кандидатами программы и качества кандидатов «по результатам личного собеседования с учетом необходимости реализации полномочий главы города». Финал конкурса пройдет 11 сентября.

Как уточнили в пресс-службе, в состав конкурсной комиссии войдут десять человек. Пять назначит губернатор Александр Никитин, другую половину — гордума. Парламентский комитет по местному самоуправлению и связям с общественными организациями рекомендовал включить председателя думы Виктора Путинцева, его коллег по фракции «Единая Россия» Марину Македонскую, Марину Подгорнову и Галину Холодович, а также представителя ЛДПР Геннадия Арзамасцева. Напомним, пост мэра стал вакантен в марте этого года, когда Сергей Чеботарев написал заявление об отставке по собственному желанию. Сейчас в статусе и.о. администрацию возглавляет первый вице-мэр Дмитрий Самородин.

Александр Прытков