Смольный подал иск о лишении НПП «Новтех–СПб» статуса резидента ОЭЗ

В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти поступило исковое заявление с требованием лишить статуса резидента Особой экономической зоны Научно-производственное предприятие «Новтех-СПб». Иск был подан комитетом по промышленной политике и инновациям города на основании нарушения условий соглашения по ведению деятельности на территории ОЭЗ.

В картотеке арбитражных дел указано, что Смольный намерен взыскать с компании 5 млн руб. Иск принят к производству, первое заседание по делу назначено на 29 июля.

Напомним, что НПП «Новтех–СПб» получило статус резидента ОЭЗ в 2012 году, заявив о намерении построить научно-технический центр по производству электрических приводов для ручных электроинструментов, машин и механизмов.

Анастасия Шумова