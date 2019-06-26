В Самаре ликвидируют автостоянку на ул. Аэродромной

Фото: Администрация Самары

Автостоянка в Самаре на ул. Аэродромной в районе домов №44, 46 и 48 будет ликвидирована. Соответствующее решение приняла глава города Елена Лапушкина на личном приеме граждан во вторник, сообщает самарская администрация.

«Необходимо расторгнуть договор с владельцем стоянки и освободить территорию, поскольку это уже не первое обращение ко мне от людей по данному вопросу»,– цитируются в сообщении слова Елены Лапушкиной.

Ранее жильцы домов на ул. Аэродромной пожаловались главе Самары на то, что автостоянкой в этом районе они не пользуются, и она занимает лишнее место. Посетители и работники парковки, по словам горожан, мусорят. Также на территории стоянки, по словам местных жителей, открываются торговые точки, которые также мешают им.

В связи с этим Елена Лапушкина поручила руководителю департамента управления имуществом Андрею Белоклокову расторгнуть договор с собственником объекта, а администрации района - очистить территорию от мусора.

Георгий Портнов