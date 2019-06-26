Производителя амфетамина в Краснодаре осудили на 10 лет строгого режима

Ленинский районный суд приговорил жителя кубанской столицы Бурлакова к 10 годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за производство и попытку сбыта амфетамина. Нарколаборатория была выявлена сотрудниками УФСБ по краю совместно с коллегами из городской полиции.

В региональном УФСБ подтвердили, что из незаконного оборота у гражданина Бурлакова было изъято психотропное вещество «амфетамин» в крупном размере. По данному факту следственными органами полиции возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России.

Приговор в отношении накопроизводителя вступил в законную силу.

Василий Хитрых