«Трактор» опустился на 52 строчки в рейтинге лучших клубов Европы

Хоккейная команда «Трактор» заняла 67-е место в рейтинге лучших европейских клубов. Список составил портал HockeyArchives по итогам сезона 2018-2019. В прошлом году клуб был на 15-м месте рейтинга. Таким образом, за год команда потеряла 52 позиции.

Возглавляет рейтинг лучших хоккейных клубов Европы московский ЦСКА, на втором месте – санкт-петербургский СКА, который в прошлом году занимал первое место. Замыкает тройку финский Oulun Krpt. Магнитогорский «Металлург» поднялся на 11 строчек и занял 17-е место. Екатеринбургский «Автомобилист» с 28-й поднялся на шестую строчку, казанский «Ак Барс» опустился на 21 позицию и занял 25-е место, «Салават Юлаев» из Уфы переместился с 41-й на 20-ю строчку.