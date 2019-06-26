Путин поручил разобраться с ценами на дорожное строительство

Президент России Владимир Путин потребовал от профильных ведомств разобраться с ценами на строительство дорог. На заседании Госсовета по вопросам развития сети автодорог и организации дорожного движения он подчеркнул, что порядок определения цен «напрямую влияет на достоверность стоимости дорожных работ».

«Подрядчики зачастую выходят на конкурс, где заведомо занижены цены на битум, асфальт, асфальтобетон, щебень, другие материалы. Поэтому компании либо вовсе отказываются от таких подрядов, либо, как им заблагорассудится и как удается, выкручиваются, что негативно сказывается и на качестве дорог, и на сроках выполнения дорожного строительства»,— сказал господин Путин.

Президент отметил также, что мешают «объективному выбору наиболее эффективного подрядчика в ходе конкурса» и административные барьеры. «При этом много, очень много контролеров — много суеты, бумажной волокиты, претензий надзорных органов, которые, кстати, нередко противоречат друг другу, а объекты или не сдаются в срок, либо их качество остается сомнительным»,— добавил Владимир Путин.