Росавтодор собирается расширить Чуйский тракт вблизи Новоалтайска

Управление федеральных автодорог «Алтай» планирует начать в 2020 году реконструкцию участка Чуйского тракта рядом с Новоалтайском, расширив его с двух до четырех полос, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главного инженера управления Сергея Рубаненко. По предварительным данным, стоимость проекта оценивается в 1,8 млрд руб. «На данный момент ведется подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию участка автодороги 216-223 км»,— сказал Сергей Рубаненко. Проектировщиком выступает воронежская компания «Центр-дорсервис».

Участок трассы возле Новоалтайска с усиленным дорожным пололотном станет второй дорогой в Алтайском крае, куда сможет приземляться авиатехника для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. Сейчас реконструируется участок трассы Барнаул-Рубцовск вблизи села Шипуново стоимостью 1,1 млрд руб. Работы планируется завершить в 2020 году.

Илья Галагуз