ЮУЖД обеспечит безопасность перехода людей через пути на станции в Варне, на которую пожаловались Путину

В правительстве области прошло совещание вице-губернатора Сергея Шаля с представителями администрации Варненского района и Южно-Уральской железной дороги. Встреча была посвящена решению проблемы безопасного перехода людей через железнодорожные пути на станции Тамерлан, о которой жители населенного пункта рассказали в обращении к президенту Владимиру Путину.

«Мы договорились с представителями Южно-Уральской железной дороги и руководством муниципалитета о том, что будут приняты все меры со стороны ЮУЖД для того, чтобы обеспечить безопасное прохождение граждан через железнодорожный переход»,- цитирует вице-губернатора пресс-служба правительства области.

На совещании решили, что строительство пешеходного моста на станции нецелесообразно из-за того, что поток поездов и пешеходов небольшой. ЮУЖД в постоянном режиме обеспечит наличие свободного прохода людей через пути по пешеходному переходу, расположенному напротив вокзала. «В случае остановки на станции грузового поезда в месте расположения перехода будет сделан разрыв»,- говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее местные жители в видеообращении пожаловались главе государства на то, что вынуждены переходить через железнодорожные пути на станции Тамерлан под вагонами. В день прямой линии с президентом Уральское следственное управление на транспорте СКР возбудило по этому факту уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».