«Выборжец» откроет комплекс по выращиванию шампиньонов в июле

Агрохолдинг «Выборжец» планирует запустить комплекс по выращиванию шампиньонов в июле. Об этом сообщает «Деловой Петербург». Инвестиции в проект составили 4 млрд рублей.

Церемония открытия состоится 12 июля, в рамках Всероссийского дня поля.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Выборжец» откроет производство шампиньонов годовой мощностью 10 тыс. тонн грибов в год, а также завод по производству компоста. Объем производства составит 40 тыс. тонн в год. Кроме того, предприятие сообщало о планах расширить линейку выращиваемой овощной продукции и открыть производство садовой земляники.

Анастасия Шумова