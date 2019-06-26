«СОГАЗ» выплатит страховку пострадавшим в ДТП в Сочи

Владелец автобуса, попавшего в ДТП в Адлерском районе Сочи, застрахован в компании «СОГАЗе». Страховщик сообщил, что все пассажиры автобуса, пострадавшие в результате этой аварии, имеют право на страховые выплаты. Сумма выплат пока не уточняется.

При этом в компании сообщают, что пострадавшим пассажирам необходимо обратиться в ближайший офис «СОГАЗа» с письменным заявлением на выплату (его можно заполнить в офисе), а также пакетом документов, подтверждающих личность заявителя, его присутствие в автобусе и получении травм.

Напомним, 24 июня в Адлерском районе Сочи произошла авария. Рейсовый автобус врезался в бетонное силовое ограждение в районе ресторана «Олеся». В аварии пострадали восемь человек – пять взрослых и трое детей, тяжелых травм никто не получил. Всех их доставили в медицинские организации Сочи для обследования.

Елена Рыжкова