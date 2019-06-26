Краевой суд оставил на свободе главврача центра медпрофилактики

Пермский краевой суд оставил без изменения решение первой инстанции об избрании меры пресечения в виде залога главврачу ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» Марине Друговой. На минувшей неделе суд отказал в ходатайстве следствия о ее заключении в СИЗО, избрав вместо него залог в размере 3 млн руб. Напомним, госпожа Другова была задержана 18 июня по подозрению в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения). По версии следствия, она похитила около 1 млн руб. средств, выделенных центру медпрофилактики. В понедельник в отношении госпожи Друговой были возбуждены еще два дела по аналогичной статье УК.

На решение суда первой инстанции прокуратура внесла апелляционное преставление, настаивая на необходимости избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Защита Марины Друговой указывала, что она не может находиться в СИЗО по состоянию здоровья. В частности, она страдает заболеванием, которое каждые восемь недель требует проведения медицинских манипуляций в условиях клиники. Кроме того, тяжело болен и ее несовершеннолетний сын. При этом его опекуном является госпожа Другова, и только она может получать на него пособие, выделяемое государством. Также защита указывала, что, находясь на свободе, она не может скрыть или уничтожить доказательства. По данным адвокатов, все они были изъяты в ходе оперативных и следственных мероприятий.